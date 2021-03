Pau Lopez, portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine del match contro lo Shakthar, che ha garantito ai giallorossi il pass per i quarti di Europa League: “Nel primo tempo abbiamo giocato come sappiamo. Ma l’importante era non subire subito una rete. Ora, dopo la sconfitta contro il Parma in campionato, vogliamo la vittoria contro il Napoli. Il nostro obiettivo è andare in Champions”.