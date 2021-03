Josè Altafini: “Mio figlio è tifoso del Napoli. Vi dico la mia su Kaio Jorge”

Lo storico attaccante brasiliano del Napoli Altafini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal:

“Il Napoli non ha continuità nei risultati, mi ricorda dottor Jekyll e mister Hyde. Mio figlio tifa Napoli, ma non lo segue tanto. Mi piacciono le Coppe Europee, la Champions mi appassiona molto. Kaio Jorge ha grande talento, in Italia bisogna lanciare i giovani. Esasperare la costruzione dal basso è sbagliato, bisogna sapere alternare le varie costruzioni di gioco“.