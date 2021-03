Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio ai quarti di finale di Europa League: “Ora ci stiamo godendo il passaggio del turno, non stiamo ancora pensando al Napoli. Più facile vincere l’Europa League o il quarto posto? In Italia non è semplice, abbiamo tante squadre forti. Noi abbiamo anche l’Europa League che ci toglie energie. Non sarà facile, ma vogliamo lottare fino alla fine”.