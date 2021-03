Colonnese: “Contro il Milan il Napoli è stato una squadra vera ma una partita non basta per la Champions!”

L’ex giocatore Francesco Colonnese ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, e ha fatto il punto sulla situazione dei partenopei: “Se il Napoli continua ad avere questa unione e riesce ad essere compatta e a non prendere gol, può tornare in lotta per la Champions League. Koulibaly? Ha fatto un errore, sì. Però ho visto un Napoli compatto, unito. I centrocampisti arretrano e gli esterni di difesa non lasciavano mai i centrali. Ho visto un Napoli da squadra vera con il Milan. Non basta una partita sola ma serve continuità. Il Napoli è una squadra che può giocare queste partite”.

Sulla lotta allo scudetto – “L’Inter è una squadra forte, che ha cambiato modo di giocare. Vuole dominare in quanto a vittorie e non in quanto a qualità del gioco. E’ una squadra con una fisicità enorme. Gli attaccanti hanno uno strapotere fisico enorme e lo stesso vale in mezzo al campo. Poi è stata aggiunta qualità con Eriksen”.