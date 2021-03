Aronica: “Il rapporto tra Gattuso e la società è compromesso, sul prossimo allenatore…”

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore” a Radio One Station parlando del Napoli e il rapporto tra Gattuso e la società.

Ecco quanto dichiarato: “La settimana tipo? ‘E un vantaggio per calciatori e allenatori perchè permette di preparare al meglio la gara. Quest’anno oltre alle defezioni si è giocato praticamente ogni tre giorni, e questo ha influito molto sui risultati. Gattuso? Questo è il calcio, anch’io sono stato messo sulla graticola, esonerato e poi richiamato dopo solo 5 partite. Quando non arrivano i risultati, le società e le piazze non hanno pazienza ma bisogna dare il giusto tempo agli allenatori. In questo caso credo che la frattura tra la società e Gattuso sia netta. Credo che il Napoli senza Champions punterà su uno tra De Zerbi, Juric ed Italiano”.