Sky, Fonseca: “Napoli più riposato? Noi abbiamo lo Shakhtar, è diverso”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar in Europa League e si è soffermato anche sul match che arriverà in Serie A contro i ragazzi di Gattuso: “Abbiamo fatto una grande partita all’andata ma contro il Parma non siamo andati bene. È difficile capire questo cambio di rendimento ma siamo concentrati solo sulla partita con lo Shakhtar. Poi cercheremo di capire meglio i perché. Ho parlato con i giocatori, il turno non è chiuso, i nostri avversari vogliono rimontare e la Roma qui non ha mai vinto. Servirà concentrazione”.

Cosa ne pensa del Napoli che potrà prepararsi con più tranquillità e calma per la gara di domenica?

“Ovviamente è diverso ma ora sono concentrato solo sulla partita contro lo Shakhtar. Dopodomani penseremo al Napoli”.