Maggio: “I calciatori del Napoli mi hanno parlato bene di Gattuso. Io dirigente? Vi spiego”

Christian Maggio, ex terzino del Napoli attualmente al Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Ho scelto Lecce perché è una piazza ambiziosa. Il Napoli a Milano ha meritato la vittoria, è stato sempre sul pezzo ed ha disputato una grande partita. Gli azzurri mi hanno detto che Gattuso è un bravo allenatore e che non molla mai, io ci giocavo insieme in Nazionale. Napolo non è una piazza facile, spero che a fine stagione possa festeggiare un piazzamento in Europa.

Io dirigente del Napoli? Al momento voglio ancora giocare, poi vedremo. Ho un grandissimo rapporto con Napoli, un giorno mi piacerebbe rappresentarlo”.