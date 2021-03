Dopo essere diventato commissario tecnico della nazionale del Regno delle Due Sicilie, l’ex Napoli Gennaro Iezzo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Punto Nuovo:

“Tutti i calciatori che faranno parte di questa nazionale avranno dentro di loro il senso di appartenenza di difendere i colori della nostra terra. Oltre a ciò, il criterio di scelta stabilisce che tutti devono essere nati in una delle 7 regioni. Siamo pronti a batterci per provare a vincere l’Europeo a Nizza, voglio ringraziare il presidente per avermi affidato questo incarico. Abbiamo intenzione di cercare ragazzi forti, magari in Serie B, ma io sogno Emanuele Calaiò in attacco”.

Su Milan-Napoli “La prestazione degli azzurri è stata convincente, soprattutto nel primo tempo. Il Napoli è riuscito ad ottenere questa vittoria importante anche grazie al fatto che ha ritrovato diversi giocatori che prima erano infortunati; può lottare per qualificarsi in Champions”.