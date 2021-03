Paolo Del Genio, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A:

“Si sono dette molte cose a Napoli, ad esempio che Hysaj e Maksimovic non possono più giocare, mentre invece hanno vinto a Milano senza prendere gol. Altra cavolata è quella che Fabian e Zielinski non possono giocare insieme. I due azzurri, invece, fanno bene sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, dove giocano in verticale e si cercano moltissimo”.