Collovati: “Maradona? Inarrivabile! Vi spiego cosa non va tra Koulibaly e Manolas”

L’ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’ circa le situazioni in casa Napoli ma prima ha raccontato un aneddoto sul Pibe de Oro: “Maradona l’ho incontrato da avversario ed è stato il giocatore più forte di tutti i tempi dal dopoguerra. Un giocatore inarrivabile, con una classe immensa, era in grado di vincere le partite da solo, un avversario leale, un ragazzo molto generoso. La sua vita, però, è sempre molto rischiosa: piena zeppa di persone sbagliate, e commettendo lui stesso diversi errori, anche a causa della sua bontà. Paolo Rossi è stato mio compagno in Nazionale per circa 8-9 anni. Insieme abbiamo vissuto gioie e dolori, anche lui era molto solare e sorridente, ci manca molto. Paolo è un amico che se n’è andato troppo presto. La coppia Koulibaly-Manolas? Sono due calciatori molto simili, bravi sull’uomo ma un po’ meno a costruire l’azione. Nel calcio moderno devi avere un difensore bravo sull’uomo e l’altro deve essere bravo ad impostare. Forse Koulibaly è più bravo di Manolas nell’impostazione del gioco, ma le disattenzioni fra i due sono numerose. Anche se, il miglior Kalidou lo abbiamo visto con Raul Albiol. Elseid Hysaj preferito a Mario Rui a sinistra? Credo che alla base ci sia un problema caratteriale, difatti Mario Rui è stato anche allontanato dell’allenamento. L’allenatore deve essere rispettato e se ciò non accade quest’ultimo è costretto a fare delle scelte”.