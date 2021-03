Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, parlando di alcuni temi.

82 anni per Trapattoni. C’è un allenatore oggi che si avvicina a lui?

“Non credo ci sia nessuno come lui, come etica e risultati. E’ inavvicinabile”.

Milan, la sfida al Manchester può ridare spinta alla squadra di Pioli?

“E’ una partita normale. Ci stanno gli alti e bassi, rientra nella normalità di un processo migliorativo. Il Milan è la squadra più giovane del campionato. Ci sta perdere ogni tanto in campionato. Per me farà un’ottima partita col Manchester. E in campionato la vedo comunque lanciata per prendere un posto in Champions”.

Quindi chi va in Champions?

“Per me non ci va l’Atalanta in Champions ma il Napoli. Gattuso vincerà anche a Roma”.

Qualche errore lo ha fatto anche Gasperini o no?

“Gasperini è un grande allenatore ma ci capisce poco di portieri. Nell’ottica della gestione, l’alternanza non fa bene. Tutte quelle che lo hanno fatto, hanno comunque dei problemi, vedi Lazio e Roma per esempio”.