Biazzo: “Gattuso andrà via, Sarri non credo sarà accettato! Su Insigne…”

Salvatore Biazzo, volto storico della Rai, è intervenuto nel corso di TMW News, programma sportivo di Tutto Mercato Web, parlando del futuro della panchina del Napoli:

“Sicuramente il prossimo anno Gattuso non sarà sulla panchina dei partenopei, quel che è accaduto non potrà essere cancellato con un colpo di spugna, anche se ora è finita la depressione e c’è più entusiasmo. Quanto al possibile ritorno di Sarri, non credo che sarebbe ben accetto. E’ andato a sposarsi con la squadra con cui aveva detto che non avrebbe avuto nessun tipo di rapporto. E da juventino non è stato tenero verso il Napoli. Spesso accade nella vita che due persone divorziate si rimettano insieme ma il caso potrebbe non essere questo”.

Su Insigne ha detto: “Tanti club europei potrebbero maturare dei pensieri su di lui. L’ho sempre difeso anche quando era fischiato. Sta dando tantissimo, con i suoi gol può fare la differenza. In termini di mercato è molto ricercato, in termini emotivi come affetto verso la città credo che non si muoverà da Napoli. Insigne vale Totti per la Roma”.