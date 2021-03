Venerato: “Sulla futura panchina azzurra ho due certezze: una è Maurizio Sarri”

Il giornalista della RAI Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Goal Show, programma in onda sulla emittente Piuenne, circa la situazione di Gattuso: “Per quello che concerne il futuro allenatore del Napoli, vi posso dare due certezze. La prima è che Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso su chi puntare. Il presidente vuole aspettare, valutare con calma. Approfitterà quindi delle prossime settimane per comprendere bene quale sia il profilo migliore. La seconda certezza che vi do è la seguente: Maurizio Sarri è disposto ad ascoltare l’eventuale proposta di Aurelio De Laurentiis. Il mister non pretende che la squadra approdi in Champions League, ma chiede dei calciatori che abbiano la volontà di farsi allenare. Maurizio Sarri non vuole gestire così come è successo negli ultimi anni. Spalletti è sempre piaciuto a De Laurentiis, Italiano è considerato un po’ come il nuovo Sarri”.