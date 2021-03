Marolda: “Rino non è stato all’altezza, non usiamo la scusa degli infortuni”

Il giornalista Ciccio Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante il programma ‘Radio Goal’ soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “Per Gennaro Gattuso uomo ho un profondo rispetto e anche per il lavoratore e il professionista, però non possiamo dire che questa stagione sia particolarmente felice e le ragioni sono tante. Rino non è stato all’altezza di un progetto che doveva vedere il Napoli competitivo fino in fondo per lo scudetto. Non dico vincerlo, ma almeno essere competitivo, essere alle spalle di Inter e Milan. Inoltre non sono d’accordo con chi dice che il Napoli ha subito troppi infortuni e faccio brevemente la mia disamina: Atalanta-Napoli mancavano solo Insigne e Koulibaly che erano in panchina e quindi disponibili, ed infatti sono entrati. In Genoa-Napoli lo stesso. Dal mio punto di vista sono troppe otto sconfitte in campionato. Credo per questo che gli errori ce ne sono stati tanti e voler dare l’alibi dei troppi infortuni mi sembra eccessivo”.