Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’organico del Napoli per me resta il più forte dietro alla Juventus, ieri è stata una vittoria di gruppo. Gli azzurri possono mettere in difficoltà la Roma, sarà una partita equilibrata. Poi sarà decisiva quella con la Juventus per la Champions League. Rigore per il Milan? È una decisione complicata, lo fischia o non lo fischia non sbaglia in ogni caso”.