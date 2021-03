Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte:

“Fa piacere che anche tifosi e giornalisti gli riconoscano la professionalità e l’attaccamento alla maglia nonostante sia in scadenza. Al 99,9% andrà via, dopo anni di tira e molla è gousto che vada dove può essere considerato di più. Ha tanti estimatori, non avrà problemi a trovare una nuova squadra”.