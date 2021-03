Massimo De Luca, giornalista, è intervenuto a TMW Radio, parlando, tra le cose, del rinvio del match tra Juventus e Napoli.

Juventus-Napoli spostata. E la Roma si arrabbia. Che ne pensa?

“Sono d’accordo. Tutto si aggrava in un anno come questo per colpa di un campionato a 20 squadre. Stabilire un recupero è sempre un problema con un campionato così”.

Come commenta l’andamento del campionato?

“Il Milan senza Ibra fa fatica. Fonseca? Non lo salvo troppo, anche se mi è simpatico. Ha dimostrato di essere molto duttile, ha vissuto un caso spinoso come quello con Fonseca ma andava gestito diversamente, magari solo con una multa. In questa fase manca il Mkhitaryan di inizio campionato”.

Si parla di una Superlega. Che ne pensa?

“Il calcio così perderebbe la sua anima. Io sono appassionato di sport americani ma non mi sognerei mai di esportare un modello così. L’anima del nostro sport è questa, dove si prevede anche la retrocessione. Credo che la Superlega ucciderebbe questa anima”.