Ag. Cragno: “Cr7 da rosso! Le ultime sull’infortunio”

Graziano Battistini, procuratore del portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sullo scontro tra il suo assistito e Ronaldo:

“Non c’è nessun dubbio sulla non volontarietà di Cr7 di far male. È andato d’istinto. Era da cartellino rosso. Alessio sta bene, fortunatamente non è stato preso in pieno. Non intervenire per il Var su una roba del genere lo trovo discutibile. Credo ci sia stato un timore reverenziale sul non punire Cristiano Ronaldo. Magari l’arbitro non ha visto bene, ma a quel punto il Var deve intervenire. Dispiace. La signorilità del Cagliari va in secondo piano. Tra virgolette passando un po’ per “coglioni”. Non so se Cr7 ha chiamato Alessio per chiedergli scusa, sono cose loro. Sono solo rammaricato sul non intervento del Var su quella situazione”.