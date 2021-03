Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato prima del fischio d’inizio della partita tra Cagliari e Juventus: in particolare, il direttore sportivo bianconero ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, finito al centro delle critiche.

In molti hanno dato Ronaldo per bollito al termine della sfida con il Porto, ma il direttore sportivo della Juve ha risposto alle critiche post eliminazione da Champions:

“Io sono nel calcio da tanto tempo e mai credevo di dover rispondere alle critiche su un campione come Ronaldo. Questi discorsi li facevo io al bar per Platini, Rivera o Mazzola, ma sono discorsi da parrocchia. Quest’anno è il capocannoniere, ha siglato già 30 goal, ha vinto talmente tanto, tra Champions, Palloni d’Oro e Scudetti che non mi ricordo il numero esatto”.

Poi, a precisa domanda sul futuro in bianconero del portoghese, il ds ha risposto così:

“Senz’altro”.