Martino: “Mi dispiace molto per l’assenza di Rrahmani! Vi svelo come il Napoli può battere questo Milan”

Il noto giornalista, Carmine Martino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match che vedrà gli azzurri sfidare il Milan di Stefano Pioli. Queste le sue parole: “Mi aspetto un Napoli diverso rispetto al match dell’andata! Più guardingo e attento soprattutto sulle seconde palle dove, di solito, il Milan riesce a farla da padrone. Mi dispiace tantissimo per l’assenza di Rrahmani, dopo un inizio un po’ in sordina adesso si è preso la fiducia di Gattuso e dei tifosi partenopei. Non fa interventi clamorosi ma svolge benissimo il compito che gli viene assegnato senza troppi patemi d’animo.

Milan? I diavoli vivono un momento di forma grandioso! Hanno tanta sicurezza in se stessi e non ci sono mai state discussioni di nessun tipo all’interno dello spogliatoio. Sono un gruppo molto compatto che ha dimostrato di essere all’altezza anche quando sono mancati i titolarissimi. Punterei su Osimhen dal primo minuto, con delle ripartenze ben fatte potrebbe essere l’arma in più di questo Napoli“.