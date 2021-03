Porzio: “La qualificazione Champions passa da una partita in particolare”

Franco Porzio, ex pallanuotista, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per parlare del rinvio di Juventus-Napoli e sulle prossime sfide degli azzurri.

Ecco quanto dichiarato: “Juve-Napoli? La decisione poteva essere presa subito. La Juventus non è al meglio ma il Napoli adesso può recuperare anche il resto degli infortunati. Lotta Champions? Il Napoli se vuole arrivare tra le prime quattro deve assolutamente battere il Milan. A San Siro è la classica partita da dentro o fuori, bisogna farsi trovare pronti. Vedo l’Atalanta favorita, è la squadra più attrezzata per la qualificazione in Champions. Contro il Milan mi aspetto Mertens e non Osimhen. Il belga è uno dei giocatori con maggiore esperienza e personalità”.