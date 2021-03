Galli: “Mi aspettavo qualcosa di diverso dal Napoli e su De Laurentiis…”

Giovanni Galli, ex di Napoli e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Milan e Napoli, in programma domani sera alle ore 20.45 a San Siro.

L’edizione odierna di Repubblica ha pubblicato l’intervista ed ecco quanto si evince: “Credevo in un Napoli da scudetto ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ma resta una squadra insidiosa e pericolosa. Ha un doppio giocatore in ogni reparto, se fossi nel Milan non mi fiderei. De Laurentiis è un grande presidente, ma certi atteggiamenti destabilizzano l’ambiente”.