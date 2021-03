Del Genio: “Il Napoli questa settimana ha un fattore a favore”

Il giornalista Paolo Del Genio nel corso di A Tuttonapoli in onda su Tele A, ha parlato delle prossime partite del Napoli ed in particolare della sfida tra Milan e Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli ha un vantaggio. Il Milan ha giocato giovedì mentre noi no e lo stesso accadrà contro la Roma che in vista del ritorno di Europa League tornerà venerdi dall’Ucraina per giocare domenica contro il Napoli. Gli azzurri sono nelle condizioni di fare due belle prestazioni perchè loro non saranno al 100%. Colgo l’occasione per fare i complimenti al Milan che nonostante gli infortuni ha fatto una grande partita a Manchester”.