Avv. Lubrano: “La Lazio non può contestare la decisione dell’ASL. Rinvio Roma-Napoli? Vi spiego”

Enrico Lubrano, avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sui casi di Lazio-Torino e Juventus-Napoli. Ecco le sue parole:

“Per quanto riguarda Lazio-Torino, i ragionamenti del Giudice Sportivo corrispondono a quelli che abbiamo portato avanti noi nel caso di Juventus-Napoli. I biancocelesti avrebbero contestato la legittimità della decisione dell’ASL, cosa che non si può fare in quanto emanata, appunto, da un’ente statale. L’unica possibilità era quella di contestare il provvedimento davanti al Tar del Piemonte. Per Juventus-Napoli penso che il primo rinvio sia stato una vittoria per noi e una conferma della giustizia che deve regnare in qualsiasi sport. Rinvio Roma-Napoli? Le proteste non hanno alcun fondamento, soprattutto se la Lega ha modificato il calendario per questioni organizzative”.