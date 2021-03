Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Penso che gli azzurri possano conquistare un posto in Champions. Però sarà fondamentale non perdere punti nelle prossime partite. Partendo già dal match di domenica contro il Milan. Penso che il Napoli sarà anche più riposato dei rossoneri, non dovendo giocare l’Europa League. Un acquisto che suggerirei ad ADL è Gosens. Così, i partenopei diventerebbero fortissimi”.