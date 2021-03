Venerato: “Sarri aveva paura dei tifosi ma ora sa che lo acclamano ancora”

L’esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il momento che sta attraversando la squadra partenopea e la posizione di Sarri: “Vi posso dire che Maurizio Sarri era piuttosto scettico in un primo momento sul Napoli. Il motivo si può spiegare così: temeva di avere comunque la piazza contro dopo la sua decisione di approdare alla Juventus. Poi però ha saputo come i tifosi hanno accolto l’ipotesi di un suo ritorno a Napoli e ha cambiato idea. Maurizio Sarri è uno che si informa e alcuni suoi amici gli hanno riportato le reazioni dei supporters azzurri dopo che io, proprio a Kiss Kiss, ho parlato di un suo possibile ritorno in Campania. La stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli lo accoglierebbe a braccia aperte nonostante il suo passato alla Juventus. Maurizio è molto felice, contento di essere ancora così amato. Se De Laurentiis lo chiamasse ne sarebbe onorato”.