Renzo Ulivieri, presidente AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, probabilmente alludendo alla disfatta in Champions della Juventus. Ecco le sue parole:

“Siamo in un momento difficile in cui anche gli allenatori possono essere sopraffatti dalle emozioni. Ma alla fine i bravi vanno sempre avanti, ma, in generale, ci vuole una buona preparazione. Noi consigliamo sempre di fare prima due anni di gavetta nel settore giovanile, dove gli errori non si pagano a caro prezzo. Ogni allenatore può intraprendere un percorso breve o lungo, di solito chi non ha grande passato da calciatore alle spalle si trova a dover percorrere una lunga strada”.