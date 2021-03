Sky, Nosotti: “Theo Hernandez non ci sarà in Europa League, possibile recupero per il Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Sky Marco Nosotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match tra Milan e Napoli previsto per domenica sera. Le sue dichiarazioni: “Il Milan non recupererà Theo Hernandez per il Manchester United, ma potrebbe riuscirci per il Napoli. I rossoneri hanno tanti infortunati e non possono far riposare determinati giocatori, l’Europa League peserà. Con l’infortunio di Ghoulam il Napoli ha perso un’arma valida sulla fascia sinistra. Tuttavia, le soluzioni offensive ci sono, bisogna migliorare la fase difensiva”.