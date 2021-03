Pres. Crotone: “Juric si esalterebbe a Napoli. Vi svelo cosa mi piace di lui”

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su Ivan Juric e Adam Ounas. Ecco le sue parole:

Su Juric “Per 5 anni l’ho avuto come calciatore, poi successivamente come allenatore quando portammo il Crotone in Serie A. Può superare tecnici come Gasperini sotto tutti gli aspetti, sa come valorizzare i calciatori e imporre le proprie idee alle squadre, oltre ad avere una grande abilità nella lettura delle partite. Stimo molto Gattuso ma Juric a Napoli si esalterebbe, sebbene bisognerebbe dargli del tempo”.

Su Ounas “Contro il Torino ha giocato una partita incredibile. Conosciamo le sue qualità, ha bisogno di essere stimolato per rendere al meglio”.