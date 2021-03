Pistocchi: “CR7 spreco enorme, danneggia gli altri”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Il giornalista ha criticato il campione portoghese e la sua scarsa duttilità. Ecco quanto rilasciato:

“CR7 non gioca per la squadra ma per se stesso. Nel calcio di oggi, tutti i campioni cercano di adattarsi al gioco della squadra, lo stesso Messi viene impiegato come punta centrale per impedire la costruzione dal basso della squadra avversaria. Ronaldo è un campione, ma ti penalizza molto nel gioco corale. L’unico modulo a lui congeniale è il 4-4-2 perché gli consente di partire da sinistra ed accentrarsi. Inoltre, nell’ultimo periodo non è in fiducia e fa fatica a segnare, cosa che solitamente gli riesce con facilità. La Juventus ha speso 375 milioni per il portoghese ad ora: una cifra che non rispecchia assolutamente l’andamento del portoghese, che addirittura influisce negativamente sul gioco dei bianconeri”.