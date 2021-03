Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo United:

“Quando giochiamo da squadra possiamo fare bene e con lo United ci siamo preparati. Stiamo lavorando per tornare a vincere e Maldini ha detto che ci vogliono almeno un paio d’anni di presenza fissa in Champions League. Tiriamo il meglio di noi fuori quando siamo in difficoltà perché abbiamo scelto di non farci travolgere dall’onda negativa.”.