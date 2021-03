Maradona Jr.: “Zlatan a Sanremo? Papà non l’avrebbe permesso”, Giordano conferma: “Da Napoli non si sarebbe mosso nessuno”

Quest’oggi ai microfoni di Radio CRC ci sono stati Diego Armando Maradona Jr. e Bruno Giordano. I due si sono soffermati anche sulla presenza del bomber tedesco al Festival della Canzone Italiana. Il figlio del Pibe de oro ha dichiarato: “Zlatan Ibrahimovic a Sanremo? Un giocatore del Napoli non sarebbe mai andato a Sanremo, papà lo avrebbe impedito”, e l’ex bomber azzurro ha confermato: “Hai ragione, in una squadra di Diego non sarebbe mai successo Il Festival di Sanremo è un’istituzione da onorare in una certa maniera, invece hanno fatto di tutto tranne che cantare. Abbiamo assistito a persone vestite in ogni modo. Nel nostro periodo, poteva esserci anche un Ibrahimovic di turno; ma non nel Napoli. Non era solo una questione di lottare per lo scudetto: pure se stavi a centro-classifica, da Napoli non si sarebbe mosso nessuno. Diego poteva fare quello che voleva, ma non lo ha fatto: per lui contava solo il calcio, il Napoli veniva prima di tutto. E trasmetteva questo valore anche ai compagni”.