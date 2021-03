Makinwa, procuratore: “Osimhen sta dimostrando tutta la sua qualità. Modulo ideale per lui? Vi spiego”

Stephen Makinwa, procuratore sportivo ed ex calciatore nigeriano, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen. Ecco le sue dichiarazioni: “Sappiamo tutti quanto sia forte quando trova spazio davanti a sè. Ha tanta qualità e la sta dimostrando. Penso possa giocare in qualsiasi modulo, dipende dalle indicazioni che gli dà l’allenatore. Contro il Bologna, ad esempio, era una partita ideale per lui”.