Fedele: “ADL non si fida di Gattuso! Ad oggi non sappiamo neanche che formazione abbia il Napoli”

Il volto noto Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” soffermandosi su alcuni aspetti della squadra azzurra: “Cosa penso di Gennaro Gattuso? Napoli è madre e matrigna, è una città da 0 e 90: si esalta e si deprime subito. Gattuso ha iniziato malissimo, poi la vittoria in Coppa Italia ha risollevato tutto. L’inesperienza e la confusione hanno fatto sì che, ancor oggi, non sappiamo il Napoli che formazione abbia, come giochi. Questa confusione ha portato alla mancanza di fiducia nel futuro da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Una scarsa fiducia che, onestamente, io condivido”.

Su Maurizio Sarri – “Tornerà ad allenare il Napoli a partire da luglio? Sì. Con lui, Victor Osimhen farà panchina? Non è detto. Maurizio Sarri, per quanto ne so, ha dato quasi un assenso all’anno prossimo. Sarri risponde al canovaccio del presidente, che va sempre per il colpo a sensazione. Anche adesso ne prepara uno con Sarri. Con Carlo Ancelotti si è puntato sul grande nome, mentre con Gennaro Gattuso si è virato sul personaggio eccezionale. Alla fine, indipendentemente da ogni cosa, il futuro pare segnato: con o senza Champions League, ci sarà un cambio d’allenatore. Sarri non si adatterebbe ai calciatori attuali? Sarebbe tutto da vedere”.