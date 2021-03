Del Genio: “Se Sarri dovesse tornare dovrebbe dire soltanto una cosa per sempre!”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss circa la situazione in casa Napoli: “Un ritorno di Sarri mi piacerebbe ma nelle prime dieci conferenze stampa dovrebbe dire: “Sono felice di essere ritornato a Napoli dove ho vinto già uno scudetto”. Dal punto di vista ambientale ognuno la vede in un modo, dal punto di vista tecnico. Sarri è uno che fa giocare bene le squadre e nessuno può dire il contrario. Osimhen non è proprio la prima punta adatta al suo gioco, ma Sarri è un bravo insegnate e potrebbe migliorarlo. Victor ha caratteristiche troppo evidenti, ma non possiamo ghettizzarlo per questo. Non è che non può giocare contro squadre chiuse, bisogna trovare il modo di farlo trovare bene anche in queste situazioni”.