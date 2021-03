Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Oscar Damiani, ex calciatore, ha detto la sua sul momento del Napoli:

“Il fatto che il Napoli abbia perso tante partite è un dato preoccupante, e su questo hanno inciso tanto il Covid e gli infortuni. La squadra di De Laurentiis è capace di prestazioni eccezionali contro le grandi, per poi perdere contro squadre di medio-bassa classifica. È un problema mentale, su cui l’allenatore può aiutare poco, perché il grosso devono farlo i calciatori.

Rino dà sicuramente la carica ai suoi ragazzi, ma alla fine sono loro a scendere in campo. Credo che a questa squadra manchi un punto di riferimento, come lo erano, in passato, Kroll o Bruscolotti. Mancano quei giocatori di personalità, forza interiore e carica giusta per trascinare la squadra. Di questa tipologia c’è solo Insigne ma, appunto, da solo non basta. Lorenzo è un giocatore che fa le due fasi in maniere favolosa, segna molto ed è immerso a pieno nel progetto Napoli.

Futuro della panchina? Mi dispiace che De Laurentiis abbia scelto di non andare avanti con Rino, non saprei chi riuscirebbe a far meglio di Gattuso, al momento.

Ridimensionamento? A cifre importanti, credo sia giusto vada via Koulibaly. Chi terrei a tutti i costi? Sicuramente Insigne, poi Osimhen, Fabian, Mertens e Zielinski. Ci vorrebbe, però, un centrocampista di spessore che, avanti alla difesa, sappia dettare i tempi”.