Bellinazzo: “Il Napoli senza Champions deve ridurre gli ingaggi!”

Il giornalista Marco Bellinazzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione odierna Radio Goal, riguardo alcuni aspetti relativi all’uscita dalle competizioni europee di alcune italiane: “Difficile quantificare il danno economico della Juventus dall’uscita della Champions, rispetto a quello del bilancio preventivato per una qualificazione ai quarti ballano 35/40 milioni. Il progetto della Juve già si è dovuto ridimensionare in questi mesi per via del Covid”.

Quanto perde il Napoli senza la Champions? – “Il Napoli ha necessità ogni anno di andare in Champions o di fare plusvlanze per non andare in rosso. Senza Champions il club azzurro ha bisogno di un taglio di ingaggi del 30/35% circa, questo significa privarsi di alcuni dei migliori giocatori. Lozano per l’età, il costo del cartellino e dell’ingaggio, rientra nei nomi da non cedere. Non si può prescindere dall’avere uno stadio di qualità e di proprietà, sperando che si possa presto a tornare alla normalità col pubblico negli stadi”.

Su Ronaldo – “L’operazione Ronaldo per ora è un’operazione fortemente in perdita, ma anche qui incide tanto la pandemia. Nel primo anno di CR7 la Juve aveva avuto ricavi, senza il Covid alla fine dei 4 anni l’operazione non sarebbe stata inutile ma ci sarebbe stato quasi un pareggio. La Juve però si sarebbe aspettata altri numeri che non sono arrivati anche per i mancati risultati del campo.