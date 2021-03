Baiano: “Ho sentito Sarri e si aspetta grandi cose per il prossimo anno, con lui Osimhen migliorerebbe”

L’ex calciatore azzurro Ciccio Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo alcune situazioni in casa Napoli: “Io e Maurizio Sarri ci sentiamo spesso. Si aspetta qualcosa d’importante per l’inizio della prossima stagione. Con lui parlo di tutto e sarebbe poco corretto dire dove andrà ad allenare. A chi non piacerebbe rivederlo ad allenare a Napoli. Osimhen potrebbe giocare nel 4-3-3 di Sarri, ma potrebbe migliorare oltremodo perché è molto giovane. Non ha la tecnica di Mertens e Higuain, ma sono convinto che Maurizio lo porterebbe ad alti livelli come ha fatto con tanti altri giocatori nel corso della sua carriera da allenatore. Non scordiamoci che ha migliorato uno come Koulibaly, con lui diventò veramente un calciatore imbattibile in maglia azzurra”.