Salvatore Aronica, ex difensore azzurro, ha commentato il momento del Napoli, a Si Gonfia la Rete:

“Il Napoli domenica contro il Milan ha l’opportunità di dare un segnale importante ad una stagione che si è messa in salita per l’eliminazione in Coppa Italia, in Europa League e per la sconfitta in Supercoppa. Le prossime tre partite consecutive contro le big che sono davanti in classifica possono dare un’iniezione di fiducia, che sarebbe fondamentale per riprendere il cammino verso il quarto posto.

Gattuso? Si sa che per gli allenatori contano solo i risultati. L’anno scorso Rino è arrivato in una situazione di grande disagio all’interno dello spogliatoio dopo l’allontanamento di Ancelotti. E’ stato bravo a risanare il gruppo e l’ambiente e vincere la Coppa Italia. Ha fatto un lavoro egregio, quest’anno i risultati non sono il linea con i programmi, ma quando una stagione è fallimentare, credo che le responsabilità vadano condivise tra tutti, società, area tecnica e gli stessi calciatori.

Le difficoltà difensive? Purtroppo il reparto arretrato si è contraddistinto in negativo, ci sono giocatori che non stanno rendendo secondo le aspettative. Koulibaly è l’emblema di questa negatività perché anche un giocatore del suo valore, uno dei più forti difensori a livello europeo, sta incappando in qualche distrazione.

Mi auguro che la situazione possa sistemarsi al più presto, Ghoulam poteva essere un valore aggiunto, ma purtroppo quest’anno Gattuso si trova a dover fare i conti con parecchie assenze e sicuramente non poter lavorare sempre con la rosa al completo incide nelle prestazioni”.