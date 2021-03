Ventura: “Insigne è una gioia per gli occhi! Costruzione dal basso? Vi dico la mia”

L’ex allenatore del Napoli e delle Nazionale italiana, Gianpiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla costruzione dal basso e su Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Se potessi tornare indietro nel tempo, in quel famoso Italia-Svezia schiererei Insigne! Mi son pentito quasi subito delle scelte fatte all’epoca ma è risaputo che è inutile ormai piangere sul latte versato. Ad oggi però, mi sento di dire, che veder giocare il capitano del Napoli è una gioia per gli occhi!

Costruzione dal basso? E’ una soluzione molto in voga negli ultimi anni ma, come tutto nella vita, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Innanzitutto bisogna essere in superiorità numerica per trovare sempre l’uomo libero sin dal primo passaggio del portiere. Inoltre servono interpreti con una grande qualità tecnica e che abbiano anche una certa lucidità. In determinati momenti di panico, è bene che il calciatore non forzi la giocata ma spedisca il pallone quanto più lontano possibile“.