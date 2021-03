Stramaccioni: “Juric può finire al Napoli ad una sola condizione, vi spiego”

L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul possibile approdo di Ivan Juric sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole: “Conosco Juric da tantissimo tempo, per questo sono sicuro di poter dire che è un allenatore abbastanza atipico, un po’ come lo è Gasperini. Per esprimere tutto il suo potenziale ha bisogno dell’ambiente e dei calciatori giusti, senza questo dettaglio è meglio non prenderlo proprio in considerazione.

Napoli? Può essere la sfida giusta per lui, il salto di qualità giusto che lo consacrerebbe finalmente nel calcio che conta. Le condizioni che ho espresso prima però varrebbero ugualmente ed è per questo motivo che la squadra azzurra dovrebbero essere completamente rifondata seguendo tutte le sue direttive“.