Alfredo Pedullà, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8, durante la trasmissione Ne parliamo il lunedì: “Penso che l’Atletico Madrid tornerà alla carica per Fabian Ruiz. In estate, il club spagnolo, aveva offerto ben 50 milioni ad ADL. Però il club azzurro ha rifiutato ed ha scelto di tenere il centrocampista. Però questa estate potrebbe cambiare tutto, in quanto Fabiàn non ha firmato il rinnovo”.