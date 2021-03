Marchegiani: “Napoli in lizza per la Champions! Vi spiego cosa serve alla squadra di Gattuso”

L’ex portiere della Lazio ed attualmente opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per dire la sua sull’attuale periodo di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli ha, purtroppo, accumulato un po’ di ritardo sulle altre squadre ma ha ancora la possibilità di recuperare, grazie alla partita di ottobre con la Juventus ancora da disputare. Saranno tre appuntamenti da brividi per gli azzurri ma hanno un valore senza eguali. Fare bene in questi tre match sarebbe vitale per la rincorsa al quarto posto magari proprio sul Milan. Inoltre sia i rossoneri che la Roma, sfideranno i partenopei dopo pochi giorni dalle rispettive sfide di Europa League e questo potrebbe far comodo agli azzurri.

Stimo moltissimo Ringhio Gattuso! Grazie alla sua guida il Napoli ha conquistato punti davvero preziosi e se sono ancora in gioco per giocarsi la qualificazione, il merito è anche suo. Ha pagato tantissimo il fatto che sia Osimhen che Mertens si sono infortunati nello stesso periodo. Petagna poi ha fatto il suo ma mai come in quel periodo, l’ex tecnico del Milan, aveva gli uomini contati ed alla lunga questo ha fatto la differenza“.