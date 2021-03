Il noto giornalista, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul prolungato silenzio stampa da parte del Napoli. Queste le sue parole: “La città di Napoli, così come la squadra, l’ho sempre invidiata per la capacità con il quale raccontano storie ed enigmi della propria terra. Avere un silenzio stampa così lungo è un po’ snervante anche perchè, dal mio punto di vista, si perde molto del lato narrativo di questa regione che, a questi livelli, fa sempre piacere ascoltare. Spero ritornino presto a lasciare dichiarazioni ai microfoni delle emittenti satellitari.

Sarri? Assieme a Carlo Ancelotti è l’unico allenatore italiano ad aver vinto una competizione europea in questo millennio. Se poi pensiamo che ad inizio degli anni 2000, Maurizio allenava l’interregionale, il risultato è ancora più sorprendente“.