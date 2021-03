Tavecchio: “Sistema calcio in difficoltà! Diritti Tv? Vi spiego”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il sistema del calcio è in difficoltà, perchè anche i club di Serie A si ritrovano ad affrontare delle problematiche economiche che sono difficili da risolvere, soprattutto se non si trova una soluzione, sotto l’aspetto dei diritti tv. Il mondo del calcio non ha attuato la giusta pressione politica sul Governo e, nel Recovery Fund, non è previsto nulla per il calcio. Assemblea di Lega? La questione sui diritti tv va risolta quanto prima e bisogna trovare un accordo sui vari criteri per ripartire”.