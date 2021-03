Ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto Luigi De Laurentiis parlando del suo Bari:

“Quest’annata non è stata semplice, perchè è stata segnata dal Covid. Il nostro obiettivo è quello di salire in Serie B. Il Bari merita una categoria importante, soprattutto i suoi tifosi, che sono stati scottati da precedenti presidenze. I tifosi allo stadio? L’unica soluzione resta il vaccino e con il biglietto elettronico si possono far entrare solo i vaccinati. Il momento più emozionante a Bari? I tantissimi tifosi presenti nel giorno della promozione. Fu una grande emozione”.