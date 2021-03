Compagnoni: “L’attacco del Napoli è da Scudetto! Su Zielinski…”

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’attacco del Napoli è da scudetto e pochi in Europa hanno un potenziale di fuoco, come gli azzurri, nel reparto avanzato. La società dovrà costruire una squadra intorno all’altezza del potenziale in attacco. Insigne sta facendo una grande stagione, cosi come Politano. Prossimi match? Saranno fondamentali, perchè si deciderà gran parte del campionato e cambierà tutto se non dovesse centrare la Champions. In questo momento è necessario per gli azzurri rientrare tra le prime quattro. Zielinski? Deve capire di essere uno dei migliori centrocampisti in Europa. Ha tutto, ma gli manca la continuità”.