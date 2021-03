Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore azzurro Raffaele Di Fusco ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra di Gattuso e non solo. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha bisogno di riscattarsi, contro il Sassuolo abbiamo visto errori difensivi che non si commettono neanche in terza categoria”.

Su Meret “L’alternanza con Ospina lo ha penalizzato, avrebbe potuto crescere molto di più. Tuttavia, l’esperienza e l’efficacia del colombiano tra i pali non si può negare”.

Sul passato “La vittoria della Coppa Uefa è un bellissimo ricordo, anche perchè si giocava con il pubblico sugli spalti. Gli incassi da botteghino prima contavano molto, adesso non più. Per il Napoli l’assenza dei tifosi sta pesando”

