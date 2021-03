Il noto giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Napoli-Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: “I rossoblu hanno tanti assenti, come Tomiyasu, che a mio avviso è tra i migliori difensori del campionato. Quindi, non è solo il Napoli ad avere indisponibili in rosa: tutte le squadre ormai devono affrontare questo problema”.