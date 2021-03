L’agente di Mario Rui: “Cacciato da Gattuso? Non è andata così. Oggi si è allenato normalmente”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal, e ha chiarito la questione di ieri: “Mario Rui non è stato cacciato da Gattuso, solo il giocatore e l’allenatore sanno il motivo dell’uscita anticipata dall’allenamento. Litigio con un ragazzo Primavera? Falso, non ha litigato con nessuno. Lui i giocatori della Primavera li tratta come fratelli minori. Non ci sono stati ne problemi con Gattuso ne con un ragazzino, infatti oggi si è allenato normalmente”.